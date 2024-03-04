Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе из ЕС - премьер

Украина готова к продлению транзита российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) при инициативе со стороны стран Евросоюза, но продлевать действующий контракт или подписывать новый с "Газпромом" не будет, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в понедельник (видео размещено в YouTube).

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