Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8436 RUR   0.0185 GBR   2.1528 TRY   0.0542

Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 79.97 +1.71 Brent 83.55 +1.64

ТЭК 04.03.2024 17:30

Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе из ЕС - премьер

Украина готова к продлению транзита российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) при инициативе со стороны стран Евросоюза, но продлевать действующий контракт или подписывать новый с "Газпромом" не будет, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в понедельник (видео размещено в YouTube).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа - Путин Власти Украины могут продлить запрет на экспорт газа украинской добычи на 2024г В Украине предупредили о прекращении транзита российского газа в Европу в 2024 году Украина и Азербайджан обсуждают проект запуска Евроазиатского нефтетранспортного коридора Фон дер Ляйен предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа МВФ оценивает необходимый Украине импорт газа в 2023г в 5 млрд кубометров Норвегия предоставит Украине почти $200 млн на закупку газа Зеленский призвал Европу использовать украинские газовые хранилища Норвегия может выделить Украине $200 млн на закупку газа Азербайджан может стать еще одним источником поставки газа по Трансбалканскому коридору

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az