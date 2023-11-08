Продажи чипов в мире в сентябре сократились на 4,5% г/г - SIA

Мировые продажи полупроводников в сентябре уменьшились на 4,5% - до $44,89 млрд по сравнению с $47 млрд в том же месяце прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Между тем относительно августа поставки увеличились на 1,9% (с пересмотренных $44,04 млрд).

"Глобальные продажи полупроводников в сентябре выросли в помесячном сравнении седьмой месяц подряд, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - В долгосрочной перспективе спрос на полупроводники останется сильным, поскольку чипы позволяют создавать бесчисленное количество продуктов, от которых зависит мир, и порождают новые технологии будущего".

Продажи чипов в сентябре в Северной и Южной Америке сократились на 2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Японии - на 3,6%, в Китае - на 9,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 5,6%. При этом в Европе они увеличились на 6,7%.

Реализация полупроводников относительно августа в Северной и Южной Америке выросла на 2,4%, в Европе - на 3%, в КНР - на 0,5%, в АТР - на 3,4%. Между тем в Японии показатель снизился на 0,2%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.