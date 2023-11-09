Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

ТЭК 09.11.2023 01:19

Власти РФ и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92

Власти РФ обсуждают с нефтяными компаниями новое изъятие из запрета на экспорт нефтепродуктов. На одном из недавних совещаний по топливному рынку в правительстве рассматривалась целесообразность отмены запрета экспорта бензина с октановым числом до АИ-95, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Власти полагают, что российскому рынку не нужно столько бензина с октановым числом 92 и ниже, сколько производится в стране, и можно ослабить запрет на экспорт, а в отношении А-95 пока целесообразно сохранить ограничения. Однако пока такого решения не принято, говорят источники.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в беседе с журналистами подтвердил эту информацию, отметив, что обсуждается снятие запрета на экспорт бензина "и Аи-92, и Аи-95".

Между тем, завод "Сургутнефтегаза" - Киришинефтеоргсинтез - уже выставил заявку на экспорт бензина с отгрузкой с середины ноября, которая пока не удовлетворена, сообщил источник "Интерфакса" на топливном рынке.

С 21 сентября в России был введен запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Исключение сделано для поставок в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д.

6 октября был разрешен экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного ДТ. Экспорт бензина пока запрещен полностью.

В настоящее время правительство следит за наполнением рынка зимним ДТ - в качестве превентивных мер рассматривался возможный запрет экспорта авиакеросина. Пока нефтяные компании пообещали увеличить производство дизтоплива до уровня, который позволяет не вводить запрет на экспорт авиатоплива.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕНЗИН, ЭКСПОРТ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ


Похожие новости


Цены на бензин в РФ в августе выросли на 0,32% после снижения на 0,05% в июле - Росстат Правительство обсуждает ограничение экспорта бензина в период пика, сейчас такой необходимости нет - Новак Бензин: спрос упал, ждать ли снижения цен? Новак: В России создан эффективный механизм, позволяющий держать цены на бензин в пределах инфляции Азербайджан увеличил в 2019г импорт бензина AI-92 из России в 2,8 раза РФ и Казахстан подписали протокол о снятии эмбарго на экспорт бензина Казахстан и Россия намерены в среду подписать соглашение о снятии эмбарго на экспорт казахстанского бензина - Минэнерго республики Цены на заправках России пошли вниз как по команде Цены на бензин в РФ стабильны вторую неделю подряд - Росстат Путин подписал закон о повышении налоговых ставок акцизов на бензин

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az