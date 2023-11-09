Власти РФ и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92

Власти РФ обсуждают с нефтяными компаниями новое изъятие из запрета на экспорт нефтепродуктов. На одном из недавних совещаний по топливному рынку в правительстве рассматривалась целесообразность отмены запрета экспорта бензина с октановым числом до АИ-95, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
Власти полагают, что российскому рынку не нужно столько бензина с октановым числом 92 и ниже, сколько производится в стране, и можно ослабить запрет на экспорт, а в отношении А-95 пока целесообразно сохранить ограничения. Однако пока такого решения не принято, говорят источники.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в беседе с журналистами подтвердил эту информацию, отметив, что обсуждается снятие запрета на экспорт бензина "и Аи-92, и Аи-95".
Между тем, завод "Сургутнефтегаза" - Киришинефтеоргсинтез - уже выставил заявку на экспорт бензина с отгрузкой с середины ноября, которая пока не удовлетворена, сообщил источник "Интерфакса" на топливном рынке.
С 21 сентября в России был введен запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Исключение сделано для поставок в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д.
6 октября был разрешен экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного ДТ. Экспорт бензина пока запрещен полностью.
В настоящее время правительство следит за наполнением рынка зимним ДТ - в качестве превентивных мер рассматривался возможный запрет экспорта авиакеросина. Пока нефтяные компании пообещали увеличить производство дизтоплива до уровня, который позволяет не вводить запрет на экспорт авиатоплива.
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