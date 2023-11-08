Зеленский: у нас есть план военных действий на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план по ведению военных действий на следующий год.
"Постараемся показать результат в этом году. И для нас это очень важно, потому что мы теряем людей каждый день. Меньше, чем русских, это хорошая новость, но людей - это очень плохая новость", - сказал он, выступая в среду по видеосвязи на конференции Reuters NEXT.
Зеленский отметил, что "у нас есть некоторые шаги вперед на юге нашей страны. Также у нас есть шаги на востоке, и некоторые, я думаю, хорошие шаги есть возле Херсонской области. Я уверен, что нас ждет успех".
Он высказал мнение, что медленное принятие решений партнерами по поставкам вооружений привело к тому, что у России было время на создание минных полей.
«Мы ждали боеприпасы семь месяцев и Россия использовала это время, чтобы заминировать все это", - сказал он.
"И на следующий год у нас есть план. Да, у нас есть план на следующий год, мы пытаемся его спланировать, но я не буду делиться", - сказал Зеленский.
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