Война с Россией переходит в новую фазу – Зеленский

Война с Россией находится на новом этапе, поскольку зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за нехватки оружия и сухопутных войск, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом - это новая фаза войны», – сказал Зеленский в интервью The Associated Press.
Он подчеркнул, что несмотря на неудачи, Украина не собирается сдаваться.
На вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, он дал сложный ответ: «Послушайте, мы не отступаем, я доволен. Мы сражаемся со второй армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не доволен. Мы не получили все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но и не могу слишком жаловаться».
Он дал откровенную оценку контрнаступлению прошлого лета: «Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт».
По его словам, Украина не получила от союзников всего необходимого вооружения, а ограничения в численности вооруженных сил не позволили быстро перейти в наступление. "Мощностей не хватает, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться, что мы должны капитулировать. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что нам принадлежит", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украине удалось добиться небольших территориальных успехов в борьбе с лучше вооруженным и укрепленным противником.
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