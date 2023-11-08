Израильские военные не ставят временные рамки для операции в секторе Газа

Израильские военные не ставят ограничений по срокам проведения наземной операции в секторе Газа, заявил в среду министр военного кабинета Израиля Бени Ганц.
"По вопросу длительности операции - ограничений нет", - приводит его слова The Times of Israel.
Ганц сказал, что военная операция Израиля в секторе Газа является "войной за само наше существование и за сионизм". В связи с этим он не может дать примерную оценку продолжительности всем ее этапам. При этом министр отметил, что Израиль не отступится от своих стратегических целей.
Ганц также заявил, что ХАМАС угрожает как сионистским, так и демократическим ценностям.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10,5 тыс. человек. Десятки тысяч человек получили ранения.
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