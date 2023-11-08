Генсек НАТО считает недопустимым вмешательство Ирана и «Хезболлы» в конфликт на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости того, чтобы Иран и "Хезболла" содействовали дальнейшему разжиганию ближневосточного конфликта.

"Важно, чтобы этот кризис не превратился в региональный конфликт. Иран, "Хезболла" и другие группировки не должны обострять этот конфликт", - сказал глава Североатлантического альянса на совместной с президентом Венгрии Каталин Новак пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что обсуждал со своей гостьей обстановку в Израиле и секторе Газа.

"Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным правом, и гражданские лица должны быть защищены", - заявил генсек НАТО.

По его словам, страны-союзницы по НАТО поддерживают организацию гуманитарных пауз для доставки помощи в Газу.