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Дальнее зарубежье 08.11.2023 23:16

Генсек НАТО считает недопустимым вмешательство Ирана и «Хезболлы» в конфликт на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости того, чтобы Иран и "Хезболла" содействовали дальнейшему разжиганию ближневосточного конфликта.

"Важно, чтобы этот кризис не превратился в региональный конфликт. Иран, "Хезболла" и другие группировки не должны обострять этот конфликт", - сказал глава Североатлантического альянса на совместной с президентом Венгрии Каталин Новак пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что обсуждал со своей гостьей обстановку в Израиле и секторе Газа.

"Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным правом, и гражданские лица должны быть защищены", - заявил генсек НАТО.

По его словам, страны-союзницы по НАТО поддерживают организацию гуманитарных пауз для доставки помощи в Газу.

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Тэги: НАТО, БЛИЖВОСТОК, КОНФЛИКТ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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