Генсек НАТО считает недопустимым вмешательство Ирана и «Хезболлы» в конфликт на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости того, чтобы Иран и "Хезболла" содействовали дальнейшему разжиганию ближневосточного конфликта.
"Важно, чтобы этот кризис не превратился в региональный конфликт. Иран, "Хезболла" и другие группировки не должны обострять этот конфликт", - сказал глава Североатлантического альянса на совместной с президентом Венгрии Каталин Новак пресс-конференции в среду в Брюсселе.
Столтенберг отметил, что обсуждал со своей гостьей обстановку в Израиле и секторе Газа.
"Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным правом, и гражданские лица должны быть защищены", - заявил генсек НАТО.
По его словам, страны-союзницы по НАТО поддерживают организацию гуманитарных пауз для доставки помощи в Газу.
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