Генсек НАТО призвал продлить паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости продлить гуманитарную паузу в секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

"Я призываю продлить паузу. Это позволит оказать столь необходимую помощь населению сектора Газа и освободить больше заложников", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО отметил, что нужно искать долгосрочное политическое решение по урегулированию конфликта в Газе.

Накануне ХАМАС выразил желание продлить перемирие с Израилем. Стороны ведут переговоры о продлении действия соглашения.

В понедельник истекает четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС. При этом не исключается, что пауза может быть продлена. Так, согласно договоренностям ХАМАС с Израилем, в каждый дополнительный день паузы в боевых действиях палестинское движение должно будет освобождать 10 заложников.

В соглашении между сторонами, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль, со своей стороны, отпустит 300 заключенных. Для нового перемирия необходимо проведение очередного голосования израильских министров.