Израиль готов только на гуманитарные паузы в Газе, а не на прекращение огня - ЦАХАЛ

Израиль согласен лишь на небольшие гуманитарные паузы в секторе Газа для поставки туда помощи, а не на режим прекращения огня, заявили в четверг в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Прекращения огня не будет. Есть тактические, локальные паузы для поставки гуманитарной помощи жителям Газы. Эти гуманитарные паузы ограничены по времени и площади", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в соцсети.
Отмечается, что израильские военные также открывают гуманитарные коридоры для мирных жителей Газы, чтобы они могли временно перебраться на юг анклава в более безопасные районы и получить там гуманитарную помощь.
"Мы воюем с ХАМАС, а не с народом Газы", - заявили в ЦАХАЛ.
Ранее в четверг издание The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи сообщило, что Израиль откроет коридор на севере Газы - трассу Салах ад-Дин - для перемещения жителей в южную часть сектора. Маршрут будет открыт с 10:00 до 16:00 по местному времени (11:00-17:00 мск).
Адраи добавил, что накануне около 50 тыс. жителей Газы воспользовались безопасным маршрутом, чтобы перебраться на юг Газы.
Накануне министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ не ставит ограничений по срокам проведения наземной операции в секторе Газа.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. В секторе Газа за месяц ударов ЦАХАЛ погибли свыше 10,3 тыс. человек, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Минздрав анклава. По их данным, около 4,2 тыс. из погибших - дети. Десятки тысяч получили ранения.
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