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Бизнес и законодательство 09.11.2023 17:33

Следующий саммит ОЭС пройдет в Азербайджане

Следующий саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Азербайджане.

Такое решение было принято в ходе 16-го саммита в Ташкенте, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанские СМИ.


Х.Насирзаде


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Тэги: ОЭС, САММИТ, ПРОВЕДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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