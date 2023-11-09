Следующий саммит ОЭС пройдет в Азербайджане

Следующий саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Азербайджане. Такое решение было принято в ходе 16-го саммита в Ташкенте, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Х.Насирзаде



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