Шеф израильской разведки встретился с главой ЦРУ и премьером Катара в Дохе

Глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа, предположительно, провел переговоры с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом и премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передают в четверг израильские СМИ.
По их информации, стороны затрагивали тему освобождения заложников, захваченных группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября. В частности, речь шла о нюансах потенциального соглашения между палестинским движением, контролирующем сектор Газа, и Израилем. Кроме того, собеседники обсудили тему о гуманитарной паузе в Газе. Помимо этого, они обсудили потенциальную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.
Встреча состоялась в четверг в Дохе. По информации источников СМИ, перед ней посредники из Катара провели переговоры с представителями политбюро группировки ХАМАС. В частности, обсуждалось потенциальное освобождение ХАМАС 10-15 заложников в обмен на гуманитарную паузу.
В четверг в Армии обороны Израиля заявили, что Израиль согласен лишь на небольшие гуманитарные паузы в секторе Газа для поставки туда помощи, а не на режим прекращения огня.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 10,8 тыс. человек.
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