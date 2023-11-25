Разведка Израиля за год знала о планах атаки ХАМАС

Служба общей безопасности Израиля ШАБАК за год знала о планах атаки ХАМАС, однако Израиль "не подготовился должным образом" к угрозе. Об этом пишет Haaretz со ссылкой на источники в минобороны страны.

Отмечается, что полученный военной разведкой план был достаточно детальным.

"Израиль должным образом не подготовился к угрозе и, похоже, не поверил, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар намеревался осуществить этот план", - подчеркнули в минобороны.

30 октября в США заявили об игнорировании Нетаньяху предупреждений ШАБАК об эскалации конфликта.

При этом 7 ноября в The Guardian сообщили, что план атаки на Израиль до последнего момента не был известен большей части сторонников ХАМАС и был озвучен им только утром 7 октября.

В.Алиев