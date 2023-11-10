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Блинкен призвал Израиль прилагать больше усилий для минимизации ущерба для мирных палестинцев в ходе операции против ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль делать больше для защиты мирных граждан, страдающих от последствий военной операции в секторе Газа, сообщает в пятницу Associated Press.

"Необходимо делать гораздо больше для защиты мирных граждан и обеспечения их гуманитарной помощью. Слишком много палестинцев было убито, слишком многие пострадали за эти недели, и мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить ущерб и максимизировать помощь, которая доходит до них", - заявил Блинкен журналистам во время визита в Дели.

Он положительно охарактеризовал попытки Израиля помочь жителям Газы, в том числе организовывая гуманитарные паузы и гуманитарные коридоры. При этом Блинкен констатировал, что этих усилий недостаточно.

Блинкен также заявил, что США все еще решительно настроены обеспечить освобождение заложников ХАМАС, помочь иностранным гражданам покинуть сектор Газа и предотвратить распространение конфликта в ближневосточном регионе.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, десятки тысяч получили ранения.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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