Блинкен призвал Израиль прилагать больше усилий для минимизации ущерба для мирных палестинцев в ходе операции против ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль делать больше для защиты мирных граждан, страдающих от последствий военной операции в секторе Газа, сообщает в пятницу Associated Press.

"Необходимо делать гораздо больше для защиты мирных граждан и обеспечения их гуманитарной помощью. Слишком много палестинцев было убито, слишком многие пострадали за эти недели, и мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить ущерб и максимизировать помощь, которая доходит до них", - заявил Блинкен журналистам во время визита в Дели.

Он положительно охарактеризовал попытки Израиля помочь жителям Газы, в том числе организовывая гуманитарные паузы и гуманитарные коридоры. При этом Блинкен констатировал, что этих усилий недостаточно.

Блинкен также заявил, что США все еще решительно настроены обеспечить освобождение заложников ХАМАС, помочь иностранным гражданам покинуть сектор Газа и предотвратить распространение конфликта в ближневосточном регионе.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, десятки тысяч получили ранения.