Венгрия требует у ЕК принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Венгрия обратилась в Европейскую комиссию (ЕК) с требованием принять меры в отношении Болгарии, которая на национальном уровне ввела налог на транзит российского газа по ее территории, что, по мнению Будапешта, нарушает законы ЕС, сообщило Associated Press.
"Налог Болгарии серьезно угрожает энергетической безопасности Венгрии и всего региона", - заявил венгерский министр по делам в ЕС Янош Бока.
В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, он отметил, что направил письмо в Еврокомиссию с требованием инициировать процедуру о нарушении законодательства ЕС против Болгарии в связи с тем, что она ввела этот налог без консультаций с Венгрией.
Он добавил, что, если Еврокомиссия не инициирует эту процедуру до конца текущего года, Венгрия обратится в Европейский суд.
В середине октября парламент Болгарии ввел сбор в размере 20 левов (примерно 10 евро) за МВт.ч (около $111 на тысячу кубометров) газа за транзит российского газа по своей территории. Ответственными за уплату пошлины являются импортеры и газотранспортные организации. Аналогичный сбор вводится и для СПГ. Закон вступил в силу 13 октября.
В Еврокомиссии, комментируя решение Болгарии, заявили, что эта мера принята на национальном уровне и не относится к санкциям ЕС.
Баку ждет от Еревана адекватных шагов в направлении нормализации отношений и подписания мирного договора
Армения надеется на подписание мирного договора с Азербайджаном - Пашинян
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-6E
Профсоюз голливудских актеров договорился с медиакомпаниями и приостановил забастовку
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев превысил 1,7 млн человек - ГАТ
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Израильские военные заявляют, что захватили ключевые позиции в Газе
Саудовский кронпринц впервые публично осудил действия Израиля в секторе Газа
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире