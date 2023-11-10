Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

ТЭК 10.11.2023 21:20

Венгрия требует у ЕК принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Венгрия обратилась в Европейскую комиссию (ЕК) с требованием принять меры в отношении Болгарии, которая на национальном уровне ввела налог на транзит российского газа по ее территории, что, по мнению Будапешта, нарушает законы ЕС, сообщило Associated Press.

"Налог Болгарии серьезно угрожает энергетической безопасности Венгрии и всего региона", - заявил венгерский министр по делам в ЕС Янош Бока.

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, он отметил, что направил письмо в Еврокомиссию с требованием инициировать процедуру о нарушении законодательства ЕС против Болгарии в связи с тем, что она ввела этот налог без консультаций с Венгрией.

Он добавил, что, если Еврокомиссия не инициирует эту процедуру до конца текущего года, Венгрия обратится в Европейский суд.

В середине октября парламент Болгарии ввел сбор в размере 20 левов (примерно 10 евро) за МВт.ч (около $111 на тысячу кубометров) газа за транзит российского газа по своей территории. Ответственными за уплату пошлины являются импортеры и газотранспортные организации. Аналогичный сбор вводится и для СПГ. Закон вступил в силу 13 октября.

В Еврокомиссии, комментируя решение Болгарии, заявили, что эта мера принята на национальном уровне и не относится к санкциям ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, БОЛГАРИЯ, ГАЗ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az