Объединенные Арабские Эмираты хотят продолжить взаимодействие с Израилем

Объединенные Арабские Эмираты хотят поддерживать дипломатические отношения с Израилем, при этом не учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.
По данным источника, на позиции ОАЭ не скажутся последствия палестино-израильского конфликта.
В настоящий момент посол Израиля остается в Абу-Даби, предпосылок к прекращению дипломатических связей нет, обратили внимание в СМИ.
При этом подчеркивается, что переселение палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан в Египет или Иорданию будет красной чертой для ОАЭ. При этом возможен сценарий, что если ситуация на Ближнем Востоке обострится еще больше, сотрудничество с Израилем со стороны ОАЭ будет прекращено.
У ОАЭ среди намерений - как воздействие на Израиль, так и защита своих интересов. С завершением конфликта ОАЭ и Израиль, вероятно, вернутся к всестороннему диалогу.
В.Алиев
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