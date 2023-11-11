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Объединенные Арабские Эмираты хотят продолжить взаимодействие с Израилем

Объединенные Арабские Эмираты хотят поддерживать дипломатические отношения с Израилем, при этом не учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника, на позиции ОАЭ не скажутся последствия палестино-израильского конфликта.

В настоящий момент посол Израиля остается в Абу-Даби, предпосылок к прекращению дипломатических связей нет, обратили внимание в СМИ.

При этом подчеркивается, что переселение палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан в Египет или Иорданию будет красной чертой для ОАЭ. При этом возможен сценарий, что если ситуация на Ближнем Востоке обострится еще больше, сотрудничество с Израилем со стороны ОАЭ будет прекращено.

У ОАЭ среди намерений - как воздействие на Израиль, так и защита своих интересов. С завершением конфликта ОАЭ и Израиль, вероятно, вернутся к всестороннему диалогу.

В.Алиев

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Тэги: ОАЭ, ИЗРАИЛЬ, ОТНОШЕНИЯ


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