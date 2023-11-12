Авиация Израиля нанесли удары по целям на территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски боевиками организации ракет по израильской территории.

"В ответ на нападения, совершенные за последний день, самолеты ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов в Ливане", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В частности, удары были нанесены по "террористической инфраструктуре, военным постам, принадлежащим террористической организации "Хезболла", уточняется в сообщении.

В нем говорится, что в воскресенье "Хезболла" запустила несколько ракет из Ливана в район горы Дов на севере Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила также, что в ночь на воскресение система противовоздушной обороны "Железный купол" "успешно перехватила подозрительную воздушную цель, которая проникла в Израиль из сектора Газа".

Она информировала, что сирены, предупреждающие о возможном воздушном нападении, звучали ночью в ряде районов страны.