Авиация Израиля нанесли удары по целям на территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски боевиками организации ракет по израильской территории.
"В ответ на нападения, совершенные за последний день, самолеты ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов в Ливане", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
В частности, удары были нанесены по "террористической инфраструктуре, военным постам, принадлежащим террористической организации "Хезболла", уточняется в сообщении.
В нем говорится, что в воскресенье "Хезболла" запустила несколько ракет из Ливана в район горы Дов на севере Израиля.
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила также, что в ночь на воскресение система противовоздушной обороны "Железный купол" "успешно перехватила подозрительную воздушную цель, которая проникла в Израиль из сектора Газа".
Она информировала, что сирены, предупреждающие о возможном воздушном нападении, звучали ночью в ряде районов страны.
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