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Дальнее зарубежье 12.11.2023 10:05

Авиация Израиля нанесли удары по целям на территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски боевиками организации ракет по израильской территории.

"В ответ на нападения, совершенные за последний день, самолеты ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов в Ливане", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В частности, удары были нанесены по "террористической инфраструктуре, военным постам, принадлежащим террористической организации "Хезболла", уточняется в сообщении.

В нем говорится, что в воскресенье "Хезболла" запустила несколько ракет из Ливана в район горы Дов на севере Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила также, что в ночь на воскресение система противовоздушной обороны "Железный купол" "успешно перехватила подозрительную воздушную цель, которая проникла в Израиль из сектора Газа".

Она информировала, что сирены, предупреждающие о возможном воздушном нападении, звучали ночью в ряде районов страны.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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