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Дальнее зарубежье 12.11.2023 13:15

ВОЗ обеспокоена вопросами безопасности в районе больницы Аль-Шифа в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о серьезной обеспокоенности безопасностью работников и пациентов одной из крупнейших в сектора Газа больниц - Аль-Шифа.

"Мы серьезно обеспокоена безопасностью работников здравоохранения, сотен больных и травмированных пациентов, включая младенцев, находящихся на жизнеобеспечении, и перемещенных лиц, которые остаются внутри больницы", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что, как следует из сообщений, "число стационарных пациентов почти вдвое превышает вместимость больницы".

"Поскольку продолжают поступать ужасающие сообщения о том, что больница подвергается неоднократным нападениям, мы предполагаем, что наши контакты присоединились к десяткам тысяч перемещенных лиц и покидают этот район", - добавили в ВОЗ.

Как заявила международная организация "Врачи без границ", боевые действия вокруг больницы Аль-Шифа в субботу "не прекратились".

"Машины скорой помощи больше не могут передвигаться, чтобы забрать раненых, а непрекращающиеся бомбардировки не позволяют эвакуировать пациентов и персонал", - говорится в заявлении организации.

Директор больницы Мухаммад Абу Салмия заявил арабским СМИ, что любой человек, перемещающийся по территории больницы, подвергается нападению израильских снайперов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВОЗ, ГАЗА, БОЛЬНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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