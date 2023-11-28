В ВОЗ предупреждают, что число умерших от болезней в секторе Газа может превысить количество жертв израильских ударов

Число скончавшихся от болезней мирных жителей в секторе Газа по итогам израильской военной операции может быть выше, чем количество жертв бомбардировок, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В конечном счете мы можем увидеть, что людей, умирающих от болезней, будет больше, чем от бомбардировок, если мы не сможем восстановить система здравоохранения", - приводят европейские СМИ слова представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

Она осудила удары по палестинским медицинским объектам, а также задержания медсотрудников.