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В ВОЗ предупреждают, что число умерших от болезней в секторе Газа может превысить количество жертв израильских ударов

Число скончавшихся от болезней мирных жителей в секторе Газа по итогам израильской военной операции может быть выше, чем количество жертв бомбардировок, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В конечном счете мы можем увидеть, что людей, умирающих от болезней, будет больше, чем от бомбардировок, если мы не сможем восстановить система здравоохранения", - приводят европейские СМИ слова представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

Она осудила удары по палестинским медицинским объектам, а также задержания медсотрудников.

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Тэги: ВОЗ, ГАЗА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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