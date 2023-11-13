Германская Continental может уволить тысячи сотрудников в целях экономии

Германская компания Continental AG намерена сократить несколько тысяч работников в рамках реструктуризации автомобильного бизнеса с целью сокращения расходов.
Точное количество рабочих мест, которые будут подлежать сокращению, пока не определено. Новые детали планируемых увольнений ожидаются 4 декабря, сообщается в пресс-релизе компании.
Всего в компании работают около 200 тыс. человек, из них около 100 тыс. заняты производством автокомпонентов. Остальные сотрудники работают в оставшихся трех сегментах, включая выпуск шин и продукции на заказ для других предприятий.
План предусматривает уменьшение затрат примерно на 400 млн евро в год начиная с 2025 года.
Помимо увольнений, Continental намерена упразднить подразделение "умной мобильности" (smart mobility), после чего в автомобильном сегменте останутся пять подразделений.
Котировки акций компании растут на 1% в ходе торгов в Германии в понедельник.
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