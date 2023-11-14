Алиев обсудил с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана углубление экономических связей Баку и Ташкента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова.
Как сообщает сайт азербайджанского лидера, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по углублению отношений между Баку и Ташкентом в сферах промышленной кооперации, экономики, торговли, транспорта и логистики.
Стороны также отметили важность взаимных визитов и встреч глав государств с точки зрения укрепления стратегических отношений.
Б.Рустамбеков
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