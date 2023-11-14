Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.0185 GBR   2.086 TRY   0.0594

Цена на нефть

13.11 $/bbl +/- WTI 78.26 +1.09 Brent 82.52 +1.09

Внешняя политика 14.11.2023 11:48

Алиев обсудил с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана углубление экономических связей Баку и Ташкента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по углублению отношений между Баку и Ташкентом в сферах промышленной кооперации, экономики, торговли, транспорта и логистики.

Стороны также отметили важность взаимных визитов и встреч глав государств с точки зрения укрепления стратегических отношений.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, УЗБЕКИСТАН, МИНИСТР


Похожие новости


Алиев отмечает наличие «открытого и активного политического диалога» с Мирзиёевым Алиев обсудил с премьером Узбекистана проекты между Баку и Ташкентом Мирзиёев выразил поддержку усилиям Алиева по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе Алиев утвердил межправсоглашения с Узбекистаном и Великобританией Алиев утвердил соглашение с Узбекистаном о военно-техническом сотрудничестве Алиев прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС Алиев уверен в укреплении сотрудничества Баку и Ташкента Алиев ознакомился с рядом исторических объектов в Хиве Декларация об углублении стратегического партнерства является дорожной картой для совместной деятельности Азербайджана и Узбекистана - Алиев Алиев и Мирзиеев провели переговоры в узком составе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az