Алиев обсудил с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана углубление экономических связей Баку и Ташкента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по углублению отношений между Баку и Ташкентом в сферах промышленной кооперации, экономики, торговли, транспорта и логистики.

Стороны также отметили важность взаимных визитов и встреч глав государств с точки зрения укрепления стратегических отношений.

Б.Рустамбеков