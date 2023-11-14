МИД Азербайджана назвал неприемлемым и неадекватным заявление Борреля

МИД Азербайджана подверг жесткой критике главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

В частности, в МИД заявили, что «обвинения Борреля, выдвинутые в адрес Азербайджана 13 ноября на пресс-конференции в Брюсселе, умышленно искажают реалии в регионе, совершенно неадекватны и неприемлемы».

«На фоне безразличия Европейского союза к почти 30-летней военной агрессии Армении против Азербайджана, политике этнических чисток и преступлений против человечности в отношении азербайджанцев, отказа осудить тот факт, что более миллиона азербайджанцев оказались в положении вынужденных переселенцев и беженцев, заявления о поддержке Армении, угрозы в адрес Азербайджана являются ярким примером предвзятой политики и двойных стандартов этой структуры», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Обвинения, выдвинутые представителем ЕС, который не предпринял никаких шагов, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана», - добавили в МИД Азербайджана.

В министерстве подчеркнули, что Вторая Карабахская война 2020 года и локальные антитеррористические мероприятия осенью 2023 года проходили на территории Азербайджана. «Азербайджан легитимными методами восстановил свой суверенитет в рамках норм и принципов международного права», - говорится в заявлении.

В Баку заявили, что «в то время, как страны-члены ЕС страдают от тенденций агрессивного сепаратизма, попытки внешнеполитического ведомства ЕС разжечь сепаратизм на территории нашей страны – источник серьезной обеспокоенности».

В министерстве считают, что «усилия ЕС по вооружению Армении и тем самым поддержке милитаризации, препятствующей миру и стабильности в регионе, являются поощрением политики, ведущей к новым конфликтам в регионе, и ответственность за это в тоже время ложится на ЕС».

«Планы по использованию Европейской мирной инициативы, которая предусматривает также и усиление военного потенциала, служат обострению напряженности в регионе», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

«Еще раз напоминаем, что говорить с Азербайджаном на языке угроз недопустимо, и любые недружественные действия не приведут к положительному результату, а получат адекватный ответ», - заключили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов