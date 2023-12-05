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Внешняя политика 05.12.2023 20:37

Официальный Баку обвинил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в открытой предвзятости к Азербайджану

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в открытой предвзятости к Азербайджану.

Безразличие главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к вопросу незаконного присутствия армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, что являлось основным источником угроз для Азербайджана и обусловливало применение антитеррористических мер, является примером открытой предвзятости в отношении нашей страны.

Такое заявление Гаджизаде сделал в связи с тем, что, в своем выступлении 4 декабря на форуме НПО Европейского Союза Боррель заявил, что армяно-азербайджанский конфликт был решен в результате военной интервенции Азербайджана и в результате применения силы150 тыс. человек покинули свои дома. Он также высказал мнение, что решать конфликты силой запрещено.

Гаджизаде подчеркнул, что в очередной раз взгляды чиновника Евросоюза ошибочны и реальность серьезно искажена.

«Учитывая, что страна, которую он представлял, долгое время была жертвой сепаратизма, подобные заявления Борреля в поддержку сепаратистских тенденций вызывают удивление.

Вопреки оценкам международных организаций, утверждения о том, что мигрировавшие в Армению и другие страны армянские жители были насильственно изгнаны из региона, и намеренное преувеличение их численности являются ложными и указывают на опасную тенденцию. Это также неуважение к правам сотен тысяч азербайджанцев, чьи права не были защищены и которые были вынуждены покинуть свои дома в результате проводимой Арменией политики этнической чистки и геноцида», - сказал Гаджизаде.

Он также отметил, что в ЕС известно, что 15 тыс. армян, покинувших эти территории, были военнослужащими армянской армии. При этом, если армянская сторона заявила, что число армян, покинувших территорию, составило 100 тыс., то упоминание Боррелем о 150 тыс. порождает серьезное недоразумение.

«В то же время подобные ложные заявления Борреля подрывают посреднические усилия ЕС и миссию президента Совета ЕС Шарля Мишеля в этом направлении», - сказал глава пресс-службы.

«Мы также хотели бы напомнить представителю ЕС, что именно применение силы Арменией против Азербайджана и мирных жителей стало причиной продолжения 30 летнего конфликта в регионе. Именно Азербайджан, опираясь на нормы и принципы международного права, предпринял законные меры, воспользовавшись правом на самооборону, и разрешил конфликт военно-политическим путем», - отметил Гаджизаде.

Мы еще раз призываем представителя ЕС положить конец столь подстрекательским и провокационным заявлениям.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, БОРРЕЛЬ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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