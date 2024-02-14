Боррель занимает одностороннюю проармянскую позицию – МИД Азербайджана

В министерстве иностранных дел Азербайджана в среду отвергли обвинения в адрес Баку, выдвинутые накануне главой дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепом Боррелем.
«Мы осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, высказанные верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 13 февраля», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В Баку заявили, что «обеление Боррелем Армении, совершившей акт вооруженной агрессии, рассматривается как закрытие глаз на ее военную провокацию».
«К сожалению, ЕС пренебрежительно относится к факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате неспровоцированной снайперской атаки после пяти месяцев стабильности», - отметили в министерстве.
В МИД подчеркнули, что «шаги, предпринятые Азербайджаном в ответ на провокацию, носили адекватный и локальный характер».
«Эти меры также предотвратили попытки Армении расширить военную эскалацию», - заметили во внешнеполитическом ведомстве.
Более того, продолжили в министерстве, предложение Борреля о дистанцировании сил, «не имеющее практического значения, вызывает сожаление». «ЕС должен учитывать, что наемники, дислоцированные Арменией в приграничных районах под «патронажем миссии Евросоюза», ставят под угрозу жизни азербайджанских военнослужащих и мирных жителей», - заявили в МИД Азербайджана
В Баку считают недопустимым «называть жителей армянского происхождения, добровольно покинувших Карабахский экономический регион Азербайджана, вынужденными переселенцами», а также «использовать несуществующие топонимы, такие как «Нагорный Карабах», в отношении этого региона, который является территорией Азербайджана». «Евросоюзу также хорошо известно, что азербайджанская сторона неоднократно обращалась к жителям армянского происхождения с призывом оставаться в своих домах», - отметили во внешнеполитическом ведомстве, выдержки из которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».
«К сожалению, несмотря даже на то, что верховный представитель исправил ссылку на цифры в отношении покинувших территорию Азербайджана жителей армянского происхождения, которые не приводили сами армяне, очевидно, что он в этом вопросе находится под влиянием армянской пропаганды», - добавили в министерстве.
«Еще раз с сожалением отмечаем, что, несмотря на инициативы главы Евросовета Шарля Мишеля, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности, занимая одностороннюю проармянскую позицию, сознательно создает разрыв между Азербайджаном и институтами Евросоюза, еще больше изолируя себя от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - заключили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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