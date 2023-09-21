МИД Азербайджана: попытки помешать процессу реинтеграции армян Карабаха - контрпродуктивны и бесполезны

МИД Азербайджана осудил заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля с оценкой антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе страны.
«Заявление Боррель о последних событиях в регионе сознательно искажает реалии», - говорится в заявлении МИД.
Ведомство, как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», напоминает, что ЕС воздерживалась от осуждения почти 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана, никогда не одобрял действия Азербайджана по установлению мира и стабильности в регионе после войны 2020 года, принимая такие предвзятый подход к Азербайджану, доходящий до уровня угрожающего заявления, вреден мирному процессу на Южном Кавказе.
«Еще раз напоминаем, что легитимные меры Азербайджана по ликвидации незаконных армянских вооруженных сил, дислоцированных на его суверенных территориях, были направлены на предотвращение новых провокаций», - указывает МИД.
«Открытое игнорирование ЕС к проведенным сегодня в Евлахе конструктивным дискуссиям между центральными властясм Азербайджана и представителясм армян Карабаха, посвященных реинтеграции на основе Конституции Азербайджана, восстановлении инфраструктуры, свидетельствуют об узких политических целях определенных кругов внутри ЕС», - считают в МИДе Азербайджана.
Ведомство, касаясь утверждений Борреля о гуманитарной ситуации, а также обеспечении прав и безопасности местных армян, обращает внимание, что в результате сегодняшней дискуссии Азербайджан при поддержке своих международных партнеров также окажет необходимую помощь местным армянам и «любое вмешательство в действия Азербайджана в этом направлении будет контрпродуктивным и бесполезным».
«Также хотим заявить, что Азербайджан привержен миру с Арменией и надеемся, что меры Азербайджана по ликвидации марионеточного режима и остатков незаконных армянских военных отрядов окажут положительное влияние на заключение мирного соглашения с Арменией», - указывает МИД.
Р.Ахмедов
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