Лидер ультраправой партии обратился в верховный суд с требованием воспрепятствовать назначению Санчеса премьером Испании

Лидер ультраправой партии "Голос" Сантьяго Абаскаль во вторник объявил, что подал иск в верховный суд против исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает телеканал RTVE.

Абаскаль обвиняет Санчеса во "взяточничестве, сокрытии преступлений, узурпации функций судебной власти и ведении переговоров, недопустимых для государственных лиц" и потребовал отложить назначенные на среду и четверг дебаты по кандидатуре Санчеса на должность премьера страны. Основная часть претензий связана с решением Санчеса амнистировать лидеров каталонских сепаратистов в обмен на их политическую поддержку. Теперь, по мнению Абаскаля, следует либо через суд, либо через парламент не допустить формирования Санчесом нового правительства.

По словам Абаскаля, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Санчес "жаждет абсолютной власти и без каких-либо угрызений совести попирает верховенство закона (стремясь амнистировать сепаратистов, признанных виновными в судах - ИФ), уничтожает равенство испанцев перед законом и покушается на независимость судебной власти".

Абаскаль отметил, что подготовленный по инициативе Санчеса закона об амнистии каталонских сепаратистов идет вразрез с Конституцией". Он добавил, что обсудил эту тему с Народной партией Испании (НП), получившей наибольшее количество мест (136 мест) в парламенте по результатам всеобщих выборов, состоявшихся в июле.

"Мы попросили НП остановить Санчеса, так как они могут это сделать благодаря тому, что у них наибольшее количество мест в парламенте", - сообщил Абаскаль. Он добавил, что готов подать в суд на всех членов нижней палаты парламента Испании в случае, если они позже на этой неделе проголосуют за назначение Санчеса премьером страны и принятие закона об амнистии.

Накануне стало известно, что дебаты по кандидатуре Санчеса на должность премьер-министра Испании пройдут 15 и 16 ноября.

Ожидается, что по итогам голосования, которое состоится в четверг, Санчеса приведут к присяге в качестве премьер-министра Испании.

На минувшей неделе ИСРП договорилась с каталонскими националистическими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" о законе об амнистии, а также заключила коалиционные соглашения с Баскской националистической партией и Канарской коалицией. Это, согласно RTVE, должно обеспечить Санчесу 179 из 350 голосов членов парламента, достаточных для переизбрания на пост главы правительства.

Соглашение о коалиции привело к масштабным протестам и вызвало недовольство, в частности, у Всеобщего совета судебной власти, объединяющего испанских судей. По мнению совета, в коалиционном соглашении "содержатся серьезные нападки на принципы правового государства, а также - на принцип разделения властей".

Ранее попытку набрать достаточное количество голосов в парламенте для формирования правительства предпринял лидер Народной партии Альберто Фейхоо, но потерпел неудачу.

Если до 27 ноября ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой депутатов нижней палаты парламента и сформировать новое правительство, король Испании Филипп VI подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов 14 января 2024 года.