Верховный суд отклонил иск о приостановке дебатов по кандидатуре Санчеса на должность премьера Испании

Верховный суд Испании отклонил ходатайство лидера ультраправой партии "Голос" Сантьяго Абаскаля с требованием отложить дебаты и голосование в парламенте по вопросу назначения Педро Санчеса премьер-министром страны, сообщает в среду агентство ЭФЭ.
В постановлении верховного суда поясняется, что решение принято в связи с "отсутствием фактов, оправдывающих приостановление действий парламента по утверждению председателя правительства".
Кроме того, верховный суд назначил судью Эдуардо де Порреса ответственным за дальнейшее рассмотрение иска Абаскаля против Санчеса, возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), бывшего президента женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и его партии "Вместе за Каталонию".
Лидеру "Голоса" дается пять дней для предоставления специального документа с указанием подробной информации по делу. На основании рассмотрения этого документа суд примет решение о том, действительно ли необходимо судебное разбирательство.
Накануне Абаскаль сообщил, что подал иск в верховный суд, обвинив Санчеса во "взяточничестве, сокрытии преступлений, узурпации функций судебной власти и ведении переговоров, недопустимых для государственных лиц" и потребовав отложить назначенные на среду и четверг дебаты по кандидатуре Санчеса на должность премьера страны. Основная часть претензий связана с решением Санчеса амнистировать лидеров каталонских сепаратистов в обмен на их политическую поддержку.
Дебаты по кандидатуре Санчеса на должность премьер-министра Испании пройдут 15 и 16 ноября. Ожидается, что по итогам голосования, которое состоится в четверг, Санчеса приведут к присяге в качестве премьер-министра Испании.
На минувшей неделе ИСРП договорилась с каталонскими националистическими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" о законе об амнистии, а также заключила коалиционные соглашения с Баскской националистической партией и Канарской коалицией. Это, согласно RTVE, должно обеспечить Санчесу 179 из 350 голосов членов парламента, достаточных для переизбрания на пост главы правительства.
Ранее попытку набрать достаточное количество голосов в парламенте для формирования правительства предпринял лидер Народной партии Альберто Фейхоо, но потерпел неудачу.
Министр обороны Азербайджана обсудил с руководством EDGE перспективы сотрудничества
Алиев надеется на скорую деэскалацию напряженности в Газе
Министр обороны Азербайджана обсудил с руководством Roketsan перспективы сотрудничества
ABB увеличил за 9 мес. долю на рынке кредитования до 20%
Азербайджан в январе-октябре сократил экспорт нефти с конденсатом на 4% -Минэнерго
Германия в сентябре увеличила в 1,5 раза экспорт фармпродукции в Азербайджан
Парламент Азербайджана принял в I чтении законопроект о размере прожиточного минимума на 2024г
Xiaomi в ходе главной китайской онлайн-распродажи продал товары на рекордные $3,1 млрд
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире