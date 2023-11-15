Верховный суд отклонил иск о приостановке дебатов по кандидатуре Санчеса на должность премьера Испании

Верховный суд Испании отклонил ходатайство лидера ультраправой партии "Голос" Сантьяго Абаскаля с требованием отложить дебаты и голосование в парламенте по вопросу назначения Педро Санчеса премьер-министром страны, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

В постановлении верховного суда поясняется, что решение принято в связи с "отсутствием фактов, оправдывающих приостановление действий парламента по утверждению председателя правительства".

Кроме того, верховный суд назначил судью Эдуардо де Порреса ответственным за дальнейшее рассмотрение иска Абаскаля против Санчеса, возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), бывшего президента женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и его партии "Вместе за Каталонию".

Лидеру "Голоса" дается пять дней для предоставления специального документа с указанием подробной информации по делу. На основании рассмотрения этого документа суд примет решение о том, действительно ли необходимо судебное разбирательство.

Накануне Абаскаль сообщил, что подал иск в верховный суд, обвинив Санчеса во "взяточничестве, сокрытии преступлений, узурпации функций судебной власти и ведении переговоров, недопустимых для государственных лиц" и потребовав отложить назначенные на среду и четверг дебаты по кандидатуре Санчеса на должность премьера страны. Основная часть претензий связана с решением Санчеса амнистировать лидеров каталонских сепаратистов в обмен на их политическую поддержку.

Дебаты по кандидатуре Санчеса на должность премьер-министра Испании пройдут 15 и 16 ноября. Ожидается, что по итогам голосования, которое состоится в четверг, Санчеса приведут к присяге в качестве премьер-министра Испании.

На минувшей неделе ИСРП договорилась с каталонскими националистическими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" о законе об амнистии, а также заключила коалиционные соглашения с Баскской националистической партией и Канарской коалицией. Это, согласно RTVE, должно обеспечить Санчесу 179 из 350 голосов членов парламента, достаточных для переизбрания на пост главы правительства.

Ранее попытку набрать достаточное количество голосов в парламенте для формирования правительства предпринял лидер Народной партии Альберто Фейхоо, но потерпел неудачу.