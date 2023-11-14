Боррель доложит в декабре саммиту ЕС предложения по обязательствам безопасности для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложения по обязательствам Евросоюза в области безопасности Украины будут представлены главам государств и правительств на декабрьском саммите ЕС.
"Я надеюсь, что в декабре на Европейском совете мы сможем представить обязательства по безопасности Украины", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе во вторник после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.
Основная часть повестки министерского совещания была посвящена военной поддержке Украины.
Отвечая на вопрос, высокий представитель ЕС по иностранным делам сказал: "Мы должны продолжать оказывать помощь, вот почему сегодня все министры заняли позицию в этом направлении. Никто против этого не возражал, никто не высказал ни малейших сомнений относительно необходимости продолжать помогать Украине. Мы должны делать все, что в наших возможностях, через созданные нами инструменты".
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