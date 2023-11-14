Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.0185 GBR   2.086 TRY   0.0594

Цена на нефть

14.11 $/bbl +/- WTI 78.26 0.00 Brent 82.47 -0.05

Дальнее зарубежье 14.11.2023 22:46

Боррель доложит в декабре саммиту ЕС предложения по обязательствам безопасности для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложения по обязательствам Евросоюза в области безопасности Украины будут представлены главам государств и правительств на декабрьском саммите ЕС.

"Я надеюсь, что в декабре на Европейском совете мы сможем представить обязательства по безопасности Украины", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе во вторник после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Основная часть повестки министерского совещания была посвящена военной поддержке Украины.

Отвечая на вопрос, высокий представитель ЕС по иностранным делам сказал: "Мы должны продолжать оказывать помощь, вот почему сегодня все министры заняли позицию в этом направлении. Никто против этого не возражал, никто не высказал ни малейших сомнений относительно необходимости продолжать помогать Украине. Мы должны делать все, что в наших возможностях, через созданные нами инструменты".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Похожие новости


ЕК выделила 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине ЕС придерживается планов снабдить Украину к марту 2024 г. 1 млн артснарядов Совет ЕС подготовит для декабрьского саммита вопрос о военной помощи Украине Венгрия против переговоров о членстве Украины в ЕС - Орбан Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС Глава ЕК назвала военную поддержку и принятие Украины в ЕС геостратегическими интересами Европы Глава ЕК назвала военную поддержку и принятие Украины в ЕС геостратегическими интересами Европы Орбан считает провальным план ЕС по дальнейшему финансированию Украины Лидеры ЕС продолжат поддерживать Украину, несмотря на события на Ближнем Востоке Украинская стратегия ЕС потерпела крах, нужен план «Б» - Орбан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az