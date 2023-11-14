ЕС нужно увеличивать военную помощь Украине, ускорять поставки - Боррель

Евросоюзу надо наращивать объемы военной помощи Украине, оказывать ее быстрее, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы делаем много, но все согласны, что надо делать больше и быстрее - это то, что я повторял много раз (...) Нам следует понять, что поддержку Украины нужно рассматривать в долгосрочной перспективе", - заявил он после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Он уточнил, что во вторник речь шла о необходимости помочь Украине с противовоздушной обороной, о подготовке украинских военных к использованию истребителей F-16, поставках зимней амуниции и боеприпасов.

Боррель напомнил, что ЕС подготовил уже более 30 тыс. украинских военных меньше чем за год, и рассчитывает обучить еще 10 тыс. военнослужащих.

Также он пообещал продолжить работу над выполнением цели - поставить 1 млн боеприпасов для артиллерии Украины к марту следующего года.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о нереалистичности этой задачи. Однако Боррель накануне утверждал, что ЕС не отказался от цели поставить Украине такой объем артснарядов.

На саммите ЕС в конце февраля 2023 года лидеры Евросоюза согласились с планами оперативных поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. 20 марта Совет ЕС согласовал "трехсторонний подход", направленный на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов совместными усилиями. План состоял из трех пунктов: поставки Украине снарядов со складов государств-членов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 млрд евро; совместные закупки странами ЕС боеприпасов для Украины и своих вооруженных сил также на 1 млрд евро; и третий трек - "наращивание и ускорение оборонно-промышленного производства боеприпасов в Европе".