Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.0185 GBR   2.086 TRY   0.0594

Цена на нефть

14.11 $/bbl +/- WTI 78.26 0.00 Brent 82.47 -0.05

Дальнее зарубежье 14.11.2023 22:19

ЕС нужно увеличивать военную помощь Украине, ускорять поставки - Боррель

Евросоюзу надо наращивать объемы военной помощи Украине, оказывать ее быстрее, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы делаем много, но все согласны, что надо делать больше и быстрее - это то, что я повторял много раз (...) Нам следует понять, что поддержку Украины нужно рассматривать в долгосрочной перспективе", - заявил он после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Он уточнил, что во вторник речь шла о необходимости помочь Украине с противовоздушной обороной, о подготовке украинских военных к использованию истребителей F-16, поставках зимней амуниции и боеприпасов.

Боррель напомнил, что ЕС подготовил уже более 30 тыс. украинских военных меньше чем за год, и рассчитывает обучить еще 10 тыс. военнослужащих.

Также он пообещал продолжить работу над выполнением цели - поставить 1 млн боеприпасов для артиллерии Украины к марту следующего года.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о нереалистичности этой задачи. Однако Боррель накануне утверждал, что ЕС не отказался от цели поставить Украине такой объем артснарядов.

На саммите ЕС в конце февраля 2023 года лидеры Евросоюза согласились с планами оперативных поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. 20 марта Совет ЕС согласовал "трехсторонний подход", направленный на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов совместными усилиями. План состоял из трех пунктов: поставки Украине снарядов со складов государств-членов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 млрд евро; совместные закупки странами ЕС боеприпасов для Украины и своих вооруженных сил также на 1 млрд евро; и третий трек - "наращивание и ускорение оборонно-промышленного производства боеприпасов в Европе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Боррель доложит в декабре саммиту ЕС предложения по обязательствам безопасности для Украины ЕК выделила 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине ЕС придерживается планов снабдить Украину к марту 2024 г. 1 млн артснарядов Совет ЕС подготовит для декабрьского саммита вопрос о военной помощи Украине Венгрия против переговоров о членстве Украины в ЕС - Орбан Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС Глава ЕК назвала военную поддержку и принятие Украины в ЕС геостратегическими интересами Европы Глава ЕК назвала военную поддержку и принятие Украины в ЕС геостратегическими интересами Европы Орбан считает провальным план ЕС по дальнейшему финансированию Украины Лидеры ЕС продолжат поддерживать Украину, несмотря на события на Ближнем Востоке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az