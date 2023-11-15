С месторождения Абшерон в июле-октябре добыто 0,5 млрд куб.м. газа

Французская компания TotalEnergies в июле-октябре 2023 года добыла с газоконденсатного месторождения Абшерон в Каспийском море 0,5 млрд кубометров газа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго страны.
"По оперативным данным, с месторождения Абшерон к 1 ноября 2023 года добыто 500 млн кубометров природного газа и 0,2 млн тонн конденсата", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось, TotalEnergies и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) 10 июля 2023 года объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки месторождения Абшерон.
В настоящее время в рамках первого этапа добычи с месторождения Абшерон ежесуточно добывается 4,3 млн кубометров газа и 1400 тонн конденсата. Газ предназначен для внутреннего рынка Азербайджана.
SOCAR и TotalEnergies в проекте Абшерон имели равное долевое участие - по 50%. Однако, 4 августа 2023 года национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приобрела в проекте 30% долевого участия - по 15% у SOCAR и у TotalEnergies. После завершения сделки, доли SOCAR и TotalEnergies в проекте "Абшерон" составят по 35%
Разработкой месторождения Абшерон занимается Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP), учрежденная SOCAR Absheron (50%) и TOTAL E&P Absheron (50%). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.
Блок "Абшерон" находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. В 2019 году SOCAR и TOTAL завершили бурение добывающей и оценочной скважины "ABD-001" глубиной 7411 метров на месторождении "Абшерон". По первоначальной оценке, запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата, его разработка будет осуществляться поэтапно.
На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться 5,5-6 млрд кубометров газа в год.
Н.Аббасова
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