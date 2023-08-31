В Азербайджане ожидают роста в 4 раза годовой добычи газа с Абшерона – глава Минэнерго

Азербайджан ожидает роста ежегодной добычи газа с газоконденсатного месторождения Абшерон на Каспии в 4 раза –до 6 млрд кубометров, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.
«Мы (в четверг в Баку – ИФ) принимали участие в церемонии добычи первого газа с месторождения Абшерон. Поэтапное развитие «Абшерон» с учетом нашего спроса и экспорта, планы по увеличению годовой добычи с 1,5 млрд кубометров до 6 млрд кубометров, являются важным вкладом в энергетическую безопасность нашей страны и наших партнеров», - сообщает «Интерфакс-Азербайджана» со ссылкой на запись, сделанную Шахбазовым в своем микроблоге в соцсети X (бывшая Twitter).
Ранее сообщалось, что на пике с месторождения Абшерон может добываться около 5 млрд кубометров газа в год.
Министр также сообщил, что после церемонии провел встречу с главным исполнительным директором французской компании TotalEnergies Патриком Пуйанне, с которым обсудил развитие сотрудничества в рамках проекта разработки месторождения Абшерон и проектах «зеленой энергии» мощностью 500 МВт.
Кроме того, было рассмотрено текущее состояние проектов, связанных с производством, интеграцией в энергосеть и экспортом электроэнергии из возобновляемых источников энергии в Азербайджане, с новыми возможности сотрудничества и согласованы дальнейшие шаги.
TotalEnergies и SOCAR 10 июля 2023 года объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки месторождения Абшерон. По данным Минэнерго в июле на месторождении было добыто 100 млн кубометров газа.
В настоящее время в рамках первого этапа добычи с месторождения Абшерон ежесуточно добывается 4,3 млн кубометров газа и 1400 тонн конденсата. Газ предназначен для внутреннего рынка Азербайджана.
SOCAR и TotalEnergies в проекте Абшерон имели равное долевое участие - по 50%. Однако, 4 августа 2023 года национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приобрела в проекте 30% долевого участия - по 15% у SOCAR и у TotalEnergies. После завершения сделки, доли SOCAR и TotalEnergies в проекте "Абшерон" составят по 35%.
Разработкой месторождения Абшерон занимается Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP), учрежденная SOCAR Absheron (50%) и TOTAL E&P Absheron (50%). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.
Блок "Абшерон" находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. В 2019 году SOCAR и TOTAL завершили бурение добывающей и оценочной скважины "ABD-001" глубиной 7411 метров на месторождении "Абшерон". По первоначальной оценке, запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата, его разработка будет осуществляться поэтапно.
На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год.
Как сообщалось, Минэнерго Азербайджана в июне 2023 года подписало меморандум с "TotalEnergies": по сотрудничеству в оценке проекта строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 250 МВт, ветряной электростанции (ВЭС) на 250 МВт. Меморандум также предусматривает сотрудничество сторон в сфере оценки проектов по энергоэффективности. Эти проекты планируется реализовать в Нахчыване и Восточном Зангезуре.
Н.Аббасова
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