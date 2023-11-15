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ТЭК 15.11.2023 12:40

SOCAR и Srbijagas подписали договор о поставках в Сербию в 2024г до 400 млн куб.м. азербайджанского газа

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и компания "Srbijagas" подписали в среду договор о поставках азербайджанского газа в Сербию.

Как сообщает Минэнерго Азербайджана, договор был подписан по итогам встречи в Баку министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович Ханданович.

"Сербия стала новым партнером Азербайджана в вопросе диверсификации газового рынка Европы. За счет поставок (по новому договору - ИФ) до 400 млн кубометров газа в год из Азербайджана, Сербия станет восьмым по счету покупателем азербайджанского газа", - сказал Шахбазов, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь, Джедович-Ханданович добавила, что договор предусматривает поставку в Сербию до 400 млн куб.м. газа из Азербайджана в 2024 году с возможностью увеличения этих объемов в последующие годы.

«Благодаря поставкам азербайджанского газа в Сербию через интерконнектор Болгария-Сербия, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем, мы достигнем нашей стратегической цели по диверсификации наших источников поставок, в том числе усилению нашей роли как транзитной страны в доставке газа в Центральную Европу», - сказала она.

По данным Минэнерго, по итогам встречи министры энергетики двух стран подписали "Меморандум между министерством энергетики Азербайджана и министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии о содействии сотрудничеству между SOCAR и "Srbijagas".

Президент SOCAR Ровшан Наджаф подчеркнул, что подписанный газовый контракт откроет новую главу в сотрудничестве SOCAR и "Srbijagas". Он отметил важность успешной реализации данного соглашения для укрепления энергетической безопасности Сербии и отношений между двумя странами и компаниями.

«Помимо поставок газа, Меморандум о взаимопонимании предусматривает изучение возможностей поставок в Сербию дополнительно сжиженного природного газа (LNG), сотрудничества с SOCAR в сфере газохранилищ и участия в газовых торговых операциях Госнефтекомпании Азербайджана, а также участия в строительстве электростанции, работающей на газе», - подчеркивает Минэнерго Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния. До конца 2023 года поставки начнутся в Венгрию.

Кроме этого, азербайджанский газ покупают Турция и Грузия.

Н.Аббасова

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Тэги: СЕРБИЯ, ГАЗ, КОНТРАКТ


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