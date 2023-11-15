Nexia EA проведет аудит MIDA за 2023г

ПЮЛ «Государственное агентство жилищного строительства» (MIDA) привлекло ЗАО «Nexia EA» для подготовки финансовой отчетности за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и предоставления независимого аудиторского заключения. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 29,5 тыс. манатов. По условиям, контракта аудиторское заключение должно быть готово до 10 апреля 2024 года. Х.Насирзаде

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