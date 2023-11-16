Военные Израиля нанесли удар по дому одного из лидеров ХАМАС

ВВС Израиля в ночь на четверг нанесли удар по дому одного из лидеров радикальной группировки ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа, а также уничтожили несколько объектов движения в анклаве, сообщила в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, которую использовали высокопоставленные члены ХАМАС для проведения там встреч", - говорится в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в телеграм-канале.
Сам Хания в настоящее время проживает в Катаре, отмечается в сообщении.
Кроме того, в ночь на четверг Армия обороны Израиля уничтожила оружейный склад, расположенный вблизи лагеря беженцев Аш-Шати. На складе было "снаряжение для подводного плавания, взрывные устройства и оружие".
"Войска ЦАХАЛ также обнаружили места хранения оружия, где находились пояса со взрывчаткой, бочки со взрывчаткой, ручные противотанковые гранатомёты, противотанковые ракеты, а также оборудование связи и документы с разведданными", - сообщила Армия обороны Израиля.
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