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Дальнее зарубежье 16.11.2023 12:21

Военные Израиля нанесли удар по дому одного из лидеров ХАМАС

ВВС Израиля в ночь на четверг нанесли удар по дому одного из лидеров радикальной группировки ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа, а также уничтожили несколько объектов движения в анклаве, сообщила в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, которую использовали высокопоставленные члены ХАМАС для проведения там встреч", - говорится в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в телеграм-канале.

Сам Хания в настоящее время проживает в Катаре, отмечается в сообщении.

Кроме того, в ночь на четверг Армия обороны Израиля уничтожила оружейный склад, расположенный вблизи лагеря беженцев Аш-Шати. На складе было "снаряжение для подводного плавания, взрывные устройства и оружие".

"Войска ЦАХАЛ также обнаружили места хранения оружия, где находились пояса со взрывчаткой, бочки со взрывчаткой, ручные противотанковые гранатомёты, противотанковые ракеты, а также оборудование связи и документы с разведданными", - сообщила Армия обороны Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ХАМАС, СИТУАЦИЯ


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