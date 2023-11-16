Израильский спецназ взял под контроль порт в Газе

Бойцы спецназа ВМС Израиля взяли под контроль основные объекты в порту Газы, сообщает в четверг The Times of Israel.

Военные пояснили, что действовали при поддержке танков и инженерных войск. На территории порта они ликвидировали 10 бойцов ХАМАС, уничтожили несколько входов в тоннели. Кроме того, израильские военнослужащие взяли под контроль четыре здания, которые, по их данным, использовались ХАМАС в военных целях.

Израильские СМИ опубликовали видеоролики, на которых видны некоторые этапы операции по захвату порта Газы.