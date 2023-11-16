Премьер Азербайджана и глава Россельхознадзора обсудили совместную борьбу и профилактику трансграничных болезней животных

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг принял руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) Сергея Данкверта, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Кабмин.

В ходе встречи стороны отметили всестороннее развитие азербайджано-российских взаимоотношений, в частности расширение торгово-экономического сотрудничества.





Отмечено, что конструктивное решение ряда серьезных задач по выстраиванию эффективной системы контроля за торговыми потоками способствовало наращиванию взаимной торговли.





“Положительно расценен рост взаимной торговли более чем на 20% за 10 месяцев текущего года. С удовлетворением подчеркнуто, что в 2023 году экспорт сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки из Азербайджана в Россию по сравнению с 2022 годом в стоимостном выражении вырос более чем на 15%”, - отмечается в информации.





Кроме того, Асадов и Данкверт положительно оценили совместные шаги по оптимизации контрольных процессов при взаимных поставках.





В частности, стороны приветствовали договоренность об упрощении процедуры контроля импорта при ввозе ряда сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию.





“Это стало возможным благодаря совместным мерам, которые привели к значительному снижению в текущем году количества выявленных вредителей в экспортируемой в Россию продукции по сравнению с предыдущими годами”, - сообщает Кабмин.





Стороны выразили удовлетворение продвижением процесса признания эквивалентности систем надзора в обеих странах.





На встрече были также обсуждены вопросы сотрудничества по борьбе и профилактике трансграничных болезней животных.





“Асадов и Данкверт отметили важность сегодняшнего подписания Агентством пищевой безопасности и Россельхознадзором Протокола о совместных мерах по борьбе с трансграничными болезнями животных”, - отмечается в сообщении.





Х.Насирзаде