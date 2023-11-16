СБР постепенно берут верх в конфликте с военными в Судане

Суданские Силы быстрого реагирования (СБР) теснят вооруженные силы Судана и могут попытаться захватить всю страну, сообщает в четверг издание The Economist со ссылкой на мнение аналитиков.

"За последние недели СБР одержали несколько крупных побед. Военные аналитики предполагают, что они могут сделать попытку взять под контроль оставшуюся часть страны", - информирует газета.

"Когда разразилась война, многие ожидали тупика. Уже сейчас СБР побеждают. В августе, демонстрируя усиливающуюся хватку СБР на Хартуме, глава ВС Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан покинул штаб-квартиру военных в столице", - напоминает газета.

При этом, по некоторым данным, СБР близки к захвату оставшихся позиций суданских военных в Хартуме.

В данный момент военные удерживают Порт-Судан на Красном море и сельскохозяйственные земли на востоке, а СБР - золотые прииски на западе, границы с Чадом и ЦАР, берут под контроль нефтепровод из Южного Судана: суданские власти ранее получали с него плату за транзит нефти. Также отряды СБР замечены в провинциях Белый Нил и Эль-Гезира на юго-востоке страны - в традиционном оплоте военных.

СБР ведут успешное наступление в регионе Дарфур и уже захватили основные военные базы там. В октябре пала Ньяла - второй по величине город Судана, административный центр провинции Южный Дарфур, а также перевалочный пункт для вооружений, идущих из ЦАР. В начале ноября СБР взяли на западе Судана город Ардамата, расположенный в 10 км к северу от Эль-Генейны - столицы провинции Западный Дарфур. СБР используют новые ударные беспилотники, которые уничтожают тяжелую артиллерию правительственных сил.

Также СБР стягивают силы с севера и юга к Эль-Фаширу - центру провинции Северный Дарфур. Здесь заканчиваются запасы провизии, воды и медикаментов, при этом тут скопились тысячи гражданских лиц, бежавших из других регионов Дарфура. The Economist поясняет, что если СБР захватит Эль-Фашир, то возьмет под контроль регион Дарфур и получит контроль над ключевым путем поставок оружия и топлива из соседней Ливии. "Это лишь вопрос времени, когда такое случится", - приводит издание слова неназванного западного дипломата.

По мнению аналитиков, в итоге Судан может распасться по линии Нила, или СБР после захвата Хартума могут попробовать дойти до Порт-Судана и Красного моря.

В октябре суданские военные и СБР вновь начала переговоры в Джидде. Однако, по информации от официальных лиц в ОАЭ, СБР и силы, поддерживающие их, не видят смысла в перемирие в условиях побед СБР. В свою очередь военные требуют от своих противников разоружиться и отступить на свои базы. "Бросается в глаза несоответствие между слабостью вооруженных сил Судана и их максималистской позицией на переговорах", - отметил один европейский дипломат.

Вооруженный конфликт между суданскими военными и Силами быстрого реагирования продолжается в Судане с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Свои дома были вынуждены покинуть примерно 6,3 млн человек, а 1,4 млн бежали из страны.