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СНГ 17.11.2023 17:26

Туркменистан присоединился к соглашению TRACECA

Туркменистан 14 ноября присоединился к соглашению о развитии Евроазиатского транспортного коридора TRACECA, сообщает МИД страны.

Целью документа, как отмечается в сообщении МИД, является развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах Европы и Азии, а также содействие международной перевозке грузов, обеспечению безопасности движения, гармонизации транспортной политики и созданию равных условий конкуренции между отдельными видами транспорта.

Программа технического содействия "Транспортный коридор Европа - Кавказ - Азия", известная как TRACECA, была предложена Евросоюзом в 1993 году государствам Центральной Азии, Европы и Кавказа, которые являются связующим звеном между Европой и Азией.

Положения многостороннего соглашения о развитии коридора регулируют международные грузовые и пассажирские перевозки между сторонами, а также транзитные перевозки через их территории.

TRACECA соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай). Участниками программы Евросоюза, помимо Туркмении, являются Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина, Узбекистан.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ТРАНСПОРТ, КОРИДОР, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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