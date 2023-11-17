Туркменистан присоединился к соглашению TRACECA

Туркменистан 14 ноября присоединился к соглашению о развитии Евроазиатского транспортного коридора TRACECA, сообщает МИД страны.

Целью документа, как отмечается в сообщении МИД, является развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах Европы и Азии, а также содействие международной перевозке грузов, обеспечению безопасности движения, гармонизации транспортной политики и созданию равных условий конкуренции между отдельными видами транспорта.

Программа технического содействия "Транспортный коридор Европа - Кавказ - Азия", известная как TRACECA, была предложена Евросоюзом в 1993 году государствам Центральной Азии, Европы и Кавказа, которые являются связующим звеном между Европой и Азией.

Положения многостороннего соглашения о развитии коридора регулируют международные грузовые и пассажирские перевозки между сторонами, а также транзитные перевозки через их территории.

TRACECA соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай). Участниками программы Евросоюза, помимо Туркмении, являются Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина, Узбекистан.