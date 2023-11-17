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Регион 17.11.2023 16:58

Армения станет членом МУС 1 февраля 2024 года

Армения официально станет членом Международного уголовного суда (МУС) 1 февраля следующего года, заявили в МУС.

"14 ноября 2023 года Республика Армения официально сдала на хранение документ о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Для Армении статут вступит в силу 1 февраля 2024 года", - говорится в заявлении МУС.

Армения станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Статуту и 19-м государством из восточноевропейской группы.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МУС, ПРИСОЕДИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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