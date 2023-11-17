Армения станет членом МУС 1 февраля 2024 года

Армения официально станет членом Международного уголовного суда (МУС) 1 февраля следующего года, заявили в МУС.

"14 ноября 2023 года Республика Армения официально сдала на хранение документ о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Для Армении статут вступит в силу 1 февраля 2024 года", - говорится в заявлении МУС.

Армения станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Статуту и 19-м государством из восточноевропейской группы.