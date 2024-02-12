В Кремле рассчитывают на определенные заверения Еревана по вопросу о возможном аресте Путина по ордеру МУС

В Кремле заявили, что рассчитывают и настроены на получение определенных заверений со стороны Еревана по вопросу выполнения ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина.
Комментируя по просьбе журналистов высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что не он решает вопрос о возможном аресте президента РФ с санкции МУС в случае его приезда в Армению, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал: "Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров. Этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены".
На уточняющий вопрос, как будет развиваться ситуация в связи с присоединением Армении к Римскому статуту - о признании юрисдикции МУС - и может ли после этого российский президент посещать Армению, представитель Кремля ответил: "Мы уже говорили, что, безусловно, новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения".
Накануне Пашинян заявил, что в его стране только судебные органы могут принимать те или иные решения юридического характера, отметив, что не премьер-министр решает, кого арестовать, а кого - нет.
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