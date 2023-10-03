Песков: у РФ появятся новые вопросы к руководству Армении в связи с ратификацией Римского статута

В Кремле заявили, что у Москвы появятся новые вопросы к Еревану в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (МУС), которые были уже переданы армянской стороне.

"Конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы, они были заранее переданы армянской стороне", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ратификацию армянским парламентом закон о присоединении к МУС.

Представитель Кремля назвал некорректным присоединение Армении к Римскому статуту. "Мы сомневаемся и с самого начала сомневались в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту является корректным, по-прежнему считаем, что это некорректное решение", - отметил Песков.

Он также заявил, что в Москве "абсолютно не согласны со словами премьер-министра Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с недостаточностью инструментов ОДБК и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны".

"Это не так, и я думаю, что в Армении большинство понимают, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми. И да - у армянской стороны может быть своя критика, могут быть темы для дебатов, для обсуждений, но лучше этих механизмом у армянской стороны нет, и мы в этом уверены", - сказал Песков.

На вопрос, означает ли присоединение Армении к Римскому статуту, что президент РФ Владимир Путин откажется от визитов в Ереван, пресс-секретарь главы государства ответил: "Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось отказываться от визитов в Армению".