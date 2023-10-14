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Регион 14.10.2023 13:15

Армения присоединилась к Римскому статуту МУС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщила пресс-служба президента.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МУС, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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