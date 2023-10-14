Армения присоединилась к Римскому статуту МУС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила пресс-служба президента.

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