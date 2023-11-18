Переговоры по принятию решения о членстве Украины в ЕС могут перенести

Принятие решения Европейского союза о начале переговоров по вступлению Украины в сообщество может быть перенесено. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Планировалось, что лидеры стран Евросоюза примут это решение на саммите, который пройдет в Брюсселе в декабре текущего года.
"Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: "Давайте вернемся к этому (вопросу) в марте", - сказал агентству высокопоставленный чиновник.
Он дал утвердительный ответ на вопрос Reuters, означает ли это, что декабрьское решение находится под угрозой.
Высокопоставленный чиновник также указал, что Венгрия может воспрепятствовать тому, чтобы это решение было принято единогласно 27 государствами ЕС.
Накануне издание EUobserver писало, что Австрия, Венгрия и Франция не поддержат членство в ЕС Украины.
В.Алиев
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