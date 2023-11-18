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Дальнее зарубежье 18.11.2023 12:20

В США заявили об отказе Нетаньяху от согласованной Вашингтоном сделки по заложникам

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС. Об этом он написал в своем блоге на платформе Substack.

Как указал журналист, требование Вашингтона предусматривало освобождение 71 заложника. По его словам, по этому поводу было достигнуто соглашение, но в ХАМАС также настаивали на пятидневном прекращении войны. Израильский премьер "немедленно отвергнул" этот вариант, заявил Херш.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ЗАЛОЖНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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