В США заявили об отказе Нетаньяху от согласованной Вашингтоном сделки по заложникам

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС. Об этом он написал в своем блоге на платформе Substack.
Как указал журналист, требование Вашингтона предусматривало освобождение 71 заложника. По его словам, по этому поводу было достигнуто соглашение, но в ХАМАС также настаивали на пятидневном прекращении войны. Израильский премьер "немедленно отвергнул" этот вариант, заявил Херш.
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