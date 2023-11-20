Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 ноября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 ноября ЦБА установил на уровне 1.8568/1EUR (17 ноября - 1.8445/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 ноября установил на уровне 0.0189/1RUB (17 ноября - 0.0191/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 20 ноября ЦБА сохранил на уровне 0.0592/1TRY (17 ноября - 0.0592/1TRY).

Б.Рустамбеков