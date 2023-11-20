Глава МИД КНР на встрече с главами МИД исламских стран призвал не медлить с восстановлением мира на Ближнем Востоке

Глава МИД КНР Ван И призвал министров иностранных дел ряда исламских стран, прибывших в Пекин, к совместной работе для возвращения мира на Ближний Восток.

"Давайте работать вместе, чтобы как можно быстрее снизить напряженность в секторе Газа и восстановить мир на Ближнем Востоке", - приводят западные СМИ слова министра.

Он отметил, что события в секторе Газа затрагивают весь мир, и международному сообществу нужно спешно принять эффективные меры с целью предотвратить "распространение трагедии".

Ранее в Пекин прибыли главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, представители палестинцев и Организации исламского сотрудничества. Делегация планирует встречи со всеми постоянными членами СБ ООН.

"Мы здесь, чтобы направить четкий сигнал: мы должны немедленно положить конец боям и убийствам, немедленно доставить гуманитарную помощь в Газу", - заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в Газе, по палестинским данным, превысило 13 тыс. человек.