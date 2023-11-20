Шахбазов возглавит делегацию Азербайджана на очередной министерской встрече в рамках проекта Black Sea Energy

Азербайджанская делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым примет 21 ноября участие в пятой министерской встрече в Будапеште по проекту создания «Коридора «зеленой» энергии Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия» (Black Sea Energy).

«Министры стран-участниц проекта обсудят исполнение решений, принятых на четвертой встрече, ход работ по подготовке технико-экономического обоснования проекта и др. вопросы», - сообщает Минэнерго Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. В июне 2023 года было объявлено о присоединении к проекту и Болгарии. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Строительство кабеля займет 3-4 года.

Планируется, что поставки «зеленой» энергии из Азербайджана в Европу в рамках проекта составят 4 ГВт.

Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Р.Ахмедов