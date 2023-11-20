ГТК Азербайджана в декабре запустит систему ARAS

Внедрение Автоматизированной системы анализа риска (ARAS) начнется в декабре 2023 года, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.
Багиров сообщил журналистам в понедельник, что ГТК уже запустило ряд инструментов, которые играют важную роль в управлении внешней торговлей и бизнесом.
«Среди них уже внедрение электронной страницы учета, организация взаимоотношений между субъектами таможенного бизнеса на основе единого электронного уведомления и другие подобные важные инструменты», - сказал он.
По его словам, все эти проекты объединяют простые, прозрачные, безопасные и упрощенные таможенные решения для субъектов бизнеса.
«Основной целью ГТК является повышение прозрачности деятельности таможенных органов, увеличение удовлетворенности бизнеса и граждан, создание цифровой таможенной системы, обеспечение стабильности таможенных поступлений, а также внедрение более эффективных и надежных правоохранительных мер», - добавил Багиров.
Б.Рустамбеков
Алиев: Азербайджан оставляет успешное наследие следующим странам-председателям в Движении неприсоединения
Азербайджан и Ирак подписали 4 документа
Участники учений «Doğu Akdeniz-2023» провели подготовительные тренировки
Алиев отмечает большой вклад женщин в общественно-политическую жизнь Азербайджана
Количество браков в Азербайджане за 9 мес. сократилось на 14%, разводов - выросло на 37%
Азербайджан крупно проиграл Бельгии в последнем матче отбора на ЧЕ-2024
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Брюссель и Ереван заключили соглашение о статусе наблюдателей ЕС в Армении
Лукашенко отправил министра экономики Беларуси послом в Китай
В НАТО обеспокоены внутренней раздробленностью Боснии и Герцеговины и внешним влиянием на страну - генсек
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире