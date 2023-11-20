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Бизнес и законодательство 20.11.2023 13:58

ГТК Азербайджана в декабре запустит систему ARAS

Внедрение Автоматизированной системы анализа риска (ARAS) начнется в декабре 2023 года, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.

Багиров сообщил журналистам в понедельник, что ГТК уже запустило ряд инструментов, которые играют важную роль в управлении внешней торговлей и бизнесом.

«Среди них уже внедрение электронной страницы учета, организация взаимоотношений между субъектами таможенного бизнеса на основе единого электронного уведомления и другие подобные важные инструменты», - сказал он.

По его словам, все эти проекты объединяют простые, прозрачные, безопасные и упрощенные таможенные решения для субъектов бизнеса.

«Основной целью ГТК является повышение прозрачности деятельности таможенных органов, увеличение удовлетворенности бизнеса и граждан, создание цифровой таможенной системы, обеспечение стабильности таможенных поступлений, а также внедрение более эффективных и надежных правоохранительных мер», - добавил Багиров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, СИСТЕМА, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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