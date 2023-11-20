ГТК Азербайджана в декабре запустит систему ARAS

Внедрение Автоматизированной системы анализа риска (ARAS) начнется в декабре 2023 года, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.

Багиров сообщил журналистам в понедельник, что ГТК уже запустило ряд инструментов, которые играют важную роль в управлении внешней торговлей и бизнесом.

«Среди них уже внедрение электронной страницы учета, организация взаимоотношений между субъектами таможенного бизнеса на основе единого электронного уведомления и другие подобные важные инструменты», - сказал он.

По его словам, все эти проекты объединяют простые, прозрачные, безопасные и упрощенные таможенные решения для субъектов бизнеса.

«Основной целью ГТК является повышение прозрачности деятельности таможенных органов, увеличение удовлетворенности бизнеса и граждан, создание цифровой таможенной системы, обеспечение стабильности таможенных поступлений, а также внедрение более эффективных и надежных правоохранительных мер», - добавил Багиров.

Б.Рустамбеков