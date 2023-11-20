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Бизнес и законодательство 20.11.2023 17:47

Xiaomi в III квартале вернулась к чистой прибыли, выручка выросла впервые за 6 кварталов

Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) в июле-сентябре 2023 года получил чистую прибыль, при этом выручка выросла впервые за шесть кварталов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила 4,869 млрд юаней ($675,3 млн) по сравнению с чистым убытком в 1,474 млрд юаней в третьем квартале 2022 года. Результат оказался лучше среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в 4,52 млрд юаней.

Выручка увеличилась на 0,6% и достигла 70,89 млрд юаней. В том числе доходы в сфере интернет-услуг, включая рекламу, поднялись почти на 10% и составили рекордные 7,8 млрд юаней.

Выручка компании в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники, куда также входят планшеты, увеличилась на 8,4% - до 20,7 млрд юаней. В то же время доходы в сегменте смартфонов снизились на 2%, до 41,6 млрд юаней, несмотря на повышение поставок на 4%, до 41,8 млн штук.

Расходы компании на исследования и разработки (R&D) в минувшем квартале выросли на 22% и составили 5 млрд юаней, в основном, за счет повышения затрат в сфере электромобилей.

Котировки акций Xiaomi в понедельник выросли на 1,5%. Отчетность была опубликована после окончания торгов. За последние три месяца рыночная стоимость компании повысилась почти на 43%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил менее 1%.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также кондиционеры, холодильники, стиральные машины, пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.

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Тэги: КИТАЙ, XIAOMI, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ


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