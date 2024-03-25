Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

22.03 $/bbl +/- WTI 80.63 -0.44 Brent 85.43 -0.35
Дальнее зарубежье 25.03.2024 18:24

Электромобиль Xiaomi будет стоить меньше $69,4 тыс.

Первый электромобиль производства китайской компании Xiaomi будет стоить меньше 500 тыс. юаней ($69,4 тыс.), заявил основатель и гендиректор компании Лэй Цзюнь.

Для сравнения: цены на Model S от Tesla в Китае начинаются с 698,9 тыс. юаней, на Model 3 - с 245,9 тыс. юаней.

"Наша цель - сделать Xiaomi SU7 самым красивым, удобным для вождения и "умным" седаном в ценовой категории ниже 500 тыс. юаней", - написал Лэй Цзюнь в соцсети Weibo.

Продажи пятиместного седана, получившего название SU7 (Speed Ultra), стартуют 28 марта. Он будет доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 китайских городах.

Электромобиль, анонсированный еще в 2021 году, был представлен в конце 2023 года. Он имеет запас хода до 800 км на одной зарядке аккумулятора и может развивать скорость до 265 километров в час.

Акции Xiaomi подорожали на 0,1% в Гонконге в понедельник, цена электромобиля была озвучена после закрытия торгов. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, XIAOMI, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Xiaomi в III квартале вернулась к чистой прибыли, выручка выросла впервые за 6 кварталов Xiaomi в ходе главной китайской онлайн-распродажи продал товары на рекордные $3,1 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az