Электромобиль Xiaomi будет стоить меньше $69,4 тыс.

Первый электромобиль производства китайской компании Xiaomi будет стоить меньше 500 тыс. юаней ($69,4 тыс.), заявил основатель и гендиректор компании Лэй Цзюнь.
Для сравнения: цены на Model S от Tesla в Китае начинаются с 698,9 тыс. юаней, на Model 3 - с 245,9 тыс. юаней.
"Наша цель - сделать Xiaomi SU7 самым красивым, удобным для вождения и "умным" седаном в ценовой категории ниже 500 тыс. юаней", - написал Лэй Цзюнь в соцсети Weibo.
Продажи пятиместного седана, получившего название SU7 (Speed Ultra), стартуют 28 марта. Он будет доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 китайских городах.
Электромобиль, анонсированный еще в 2021 году, был представлен в конце 2023 года. Он имеет запас хода до 800 км на одной зарядке аккумулятора и может развивать скорость до 265 километров в час.
Акции Xiaomi подорожали на 0,1% в Гонконге в понедельник, цена электромобиля была озвучена после закрытия торгов. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 5%.
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