Hyundai Engineering рассматривает участие в проектах украинской Group DF по производству удобрений

Group DF, консолидирующая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в частности предприятия азотной химии (холдинг Ostchem), заключила меморандум о взаимопонимании с корейской Hyundai Engineering Co., Ltd, предусматривающий сотрудничество в ряде отраслей.

Согласно пресс-релизу холдинга, документ предполагает взаимодействие сторон через создание совместных инвестиционных проектов в сфере производства удобрений как на территории Украины, так и в других юрисдикциях.

"Стороны проявляют особый интерес к сотрудничеству в проектах строительства новых и/или реконструкции существующих химических заводов по производству удобрений, которыми оперирует Group DF", - говорится в сообщении.

Как отметил старший вице-президент Hyundai Engineering Лим Син Дже, слова которого приведены в пресс-релизе, корейская компания готова рассматривать варианты участия в восстановлении химической промышленности Украины. "Мы искренне верим в перспективы восстановления инфраструктуры, восстановления и строительства заводов по газопереработке", - сказал он.

В свою очередь руководитель Group DF International GmbH Роберт Шетлер-Джонс заявил, что группа формирует стратегию по возрождению химической промышленности на Украине и "планирует обеспечить отложенный спрос со стороны аграрной отрасли".

"Группа также рассматривает всевозможное сотрудничество с Hyundai Engineering в проектах по восстановлению и расширению логистической инфраструктуры", - сказал он.

Hyundai Engineering Co., Ltd - транснациональная компания-подрядчик по инжинирингу, закупке и строительству заводов, связанных с переработкой нефти и газа, в том числе по производству удобрений и химических веществ.

Group DF консолидирует активы Фирташа в газораспределительной, химической, титановой и портовой отраслях, а также в сфере сельского хозяйства и медиа.